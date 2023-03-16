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Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

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Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой. По его словам, монахи и люди, посвятившие себя молитве, – это поддержка божьего народа вне зависимости от их конфессии. В связи с этим понтифик попросил вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Специальная рабочая группа заявила, что монастырь нарушил условия договора по использованию госимущества. О деталях нарушений не сообщалось.

Кроме того, популярный американский телеведущий Такер Карлсон удивился, почему западные страны никак не реагируют на притеснения верующих на Украине. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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