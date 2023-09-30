Пятеро взрослых и один ребенок застряли на аттракционе в Ставрополе

Аттракцион в Ставрополе теперь может претендовать на звание самого страшного в России. Минуты ужаса пережили отдыхающие в местном парке. Пятеро взрослых и один ребенок застряли на высоте десятиэтажки. Кабинки оторвались от земли на 35 метров и резко остановились. На место приехали спасатели. Сотрудники МЧС всех благополучно эвакуировали.

Туристы, отправившиеся в плавание у берегов Сахалина, стали свидетелями завораживающего зрелища. Лодки с людьми некоторое время сопровождали две касатки. Они выпрыгивали из воды, поднимая в воздух фонтаны брызг и с легкостью обгоняли суда. Туристы были в восторге, хотя специалисты говорят, что людям скорее стоило испугаться. Гигантские морские животные могут играючи перевернуть лодку и даже этого не заметить.

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