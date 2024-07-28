Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 11:15

Новости

Новости регионов: в России отмечается День ВМФ

Новости регионов: в России отмечается День ВМФ

Новости регионов: крупное ДТП произошло на объездной трассе Уссурийска

Прозрачную баню, город-лабиринт и птичью колокольню представили на "Архстоянии – 2024"

Новости регионов: в Ростове-на-Дону загорелся мусор на площади 2 тысяч "квадратов"

Фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" проходит в арт-парке "Никола-Ленивец"

Прозрачную баню, город-лабиринт и птичью колокольню воздвигли на "Архстоянии – 2024"

Новости регионов: ФСБ задержала трех человек в Каспийске за подготовку теракта

В Челябинской области после сильных дождей прорвало плотину

Новости регионов: в Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище

Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области

В России отмечается День военно-морского флота. Во Владивостоке утром прошел парад кораблей. Также в программе было театрализованное представление, бесплатные экскурсии, показательные выступления и морские маневры. Праздничные мероприятия также проходят в Петербурге и Севастополе.

В Приморье на объездной трассе Уссурийска произошла крупная авария. Фура с продуктами столкнулась с легковым автомобилем и слетела с моста. Водитель и пассажир погибли. Прицеп остался наверху, его разорвало.

В Челябинской области ливневый паводок разрушил два моста. Один из них был связывал местный поселок с другими населенными пунктами. Теперь люди оказались отрезаны от цивилизации.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпроисшествияДТПвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика