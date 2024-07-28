Новости регионов: в России отмечается День ВМФ

В России отмечается День военно-морского флота. Во Владивостоке утром прошел парад кораблей. Также в программе было театрализованное представление, бесплатные экскурсии, показательные выступления и морские маневры. Праздничные мероприятия также проходят в Петербурге и Севастополе.

В Приморье на объездной трассе Уссурийска произошла крупная авария. Фура с продуктами столкнулась с легковым автомобилем и слетела с моста. Водитель и пассажир погибли. Прицеп остался наверху, его разорвало.

В Челябинской области ливневый паводок разрушил два моста. Один из них был связывал местный поселок с другими населенными пунктами. Теперь люди оказались отрезаны от цивилизации.

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