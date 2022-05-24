За неделю до лета в Ивановской области выпал снег. Жители поделились кадрами снежинок.

В Архангельске решили возобновить отопительный сезон. Там валит снег, а температура опустилась до 3 градусов тепла.

Метель наблюдается и в Нижегородской области. А в Сыктывкаре зафиксировали уже 13-сантиметровые сугробы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.