Новости регионов: шоу "Рождественские сказки" показали на фасаде собора в Кронштадте

Световое шоу "Рождественские сказки" озарило Морской Никольский собор в Кронштадте. На куполе и фасаде здания появились яркие проекции ангелов, мерцающих звезд и Богородицы с младенцем. Местные жители отмечают, что шоу устраивают не в первый раз, но с каждым годом оно становится все интереснее. Власти города сообщают, что его будут показывать до 8 января.

Восемь мертвых дельфинов обнаружили на берегу Черного моря. Вероятной причиной их гибели стало загрязнение воды после крушения танкеров и разлива мазута. Экологи предупреждают, что животным могут потребоваться многие годы, чтобы восстановить численность после катастрофы. При этом, по данным спутникового мониторинга, в выходные, 21–22 декабря, утечка мазута в Черном море могла сократиться. Сообщается, что проверка не выявила новых загрязнений в ранее рассчитанных точках.

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