Жителям столицы рассказали, как московская плюшка стала любимым лакомством страны

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители и гости столицы могут отведать знаменитую московскую плюшку на площадках проекта "Зима в Москве". Выпечку можно купить у тележек с самоварами, передает портал мэра и правительства Москвы.

По одной из версий, предшественницами московской плюшки являются сладкие сдобные булочки в виде птиц, которых готовили еще в Древней Руси. Это обрядовое блюдо было связано с призывом весны, а словом "плюшка" называли птичку трясогузку. Согласно другой версии, такое название появилось в связи с необходимостью тонко раскатывать тесто для булочек.

В конце XIX – начале XX века плюшку начинают часто упоминать в кулинарных книгах. Экскурсовод Мари Чижова отметила, что в московской кухне плюшка, как правило, начинялась разнообразными компонентами.

"Помимо основы из теста, она была выражением кулинарного творчества, позволявшим пекарям экспериментировать с различными вкусами и текстурами", – сказала Чижова.

В свою очередь, москвовед Александр Усольцев называет выпечку стритфудом XIX века. Он также отмечает, что сдоба была недорогой и вкусной.

Самый известный рецепт сдобы появился в 1905 году, когда Николай Маслов опубликовал его в книге "Булочник". Однако посыпать поверхность теста сахаром предложили только в книге 1913 года "Булочное и бараночное дело".

При этом определенной формы для булочек не было долгое время. В 1940 году в сборнике рецептур "350 сортов хлебобулочных изделий" была подробно расписана разная формовка сдобы. В итоге за плюшкой в виде сердца закрепилось название "московская". Плюшка с утвержденным рецептом и узором, а также количеством сахара для посыпки была подробно описана в 1989 году в ГОСТ 24 557–89.

Специально для проекта "Зима в Москве" разработали рецепты булочек с тремя новыми вкусами – с маком, изюмом и корицей. Кроме того, в тесто добавили больше ванили. Желающие могут попробовать сдобу большого размера.

Приобрести горячие плюшки можно на фестивальных площадках и улицах города до 28 февраля.

Между тем фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в столице в десятый раз с 29 декабря по 12 января 2025 года. Площадкой фестиваля станет парк Победы. Побывать на нем можно будет ежедневно с 11:30 до 22:00. Однако вход будет платным.

В этом году тема фестиваля – "Инженеры России". Изо льда будут созданы скульптуры наиболее востребованных инженерных и рабочих профессий, которые напрямую влияют на технологический прогресс.