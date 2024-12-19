Альпака и два муфлона поселились в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Самец альпаки и два муфлона поселились в национальном парке "Лосиный остров", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

В уже существующую экосистему комплекса добавится разнообразие благодаря новым животным. Сотрудники Лосиной биостанции внимательно следят за здоровьем обитателей, которые прекрасно перенесли дорогу, подчеркнули в пресс-службе. Перед отправкой все животные были тщательно осмотрены ветеринарами и получили необходимые прививки.

Прибывшие особи постепенно адаптируются к новым условиям. Два муфлона осваивают свой отдельный загон, который напоминает горный ландшафт. Альпаку поселили в вольер к самке Злате. Все новички привыкают к новой обстановке в спокойной атмосфере.

"Специалисты будут обеспечивать необходимое внимание и уход, чтобы животные чувствовали себя комфортно", – добавила исполняющий обязанности директора нацпарка "Лосиный остров" Ольга Шульгина.

Тем временем три гималайских медведя из четырех впали в спячку в Московском зоопарке с наступлением морозов. На старой территории зоопарка находятся медведи Вася и Фаня. Самка впала в спячку в середине декабря, а самец оказался более активен, поэтому текущей зимой он может и не уснуть.

Зоологи начинают готовить животных к спячке ранней осенью. Им выделяют более калорийные корма. Медведи едят кету, горбушу, овощи, фрукты и кашу.