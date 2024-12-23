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23 декабря, 08:00

Город

Площадки фестиваля "Город света" заработали в рамках проекта "Зима в Москве"

Площадки фестиваля "Город света" заработали в рамках проекта "Зима в Москве"

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В Москве в рамках проекта "Зима в Москве" заработали площадки фестиваля "Город света". Так, на фасаде Театра кукол имени Сергея Образцова оживили знаменитые часы. С Новым годом москвичей и гостей города поздравляют узнаваемые фигуры зверей и кукол.

На фасаде исторического особняка Новиковых на улице Большой Полянке можно увидеть световую инсталляцию по мотивам сказки "Снежная королева". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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