Новости регионов: госпитализация после аквапарка в Анапе и смерч в Туапсе

Пятерых детей и четверых взрослых госпитализировали после посещения аквапарка "Золотой пляж" в Анапе.

На трассе Челябинск-Екатеринбург грузовая газель врезалась в рейсовый автобус. Из-за мощного удара он перевернулся. В салоне автобуса в момент ДТП были девять пассажиров, пострадали пятеро. Им оказали медицинскую помощь.

В районе Туапсе заметили мощный смерч. Гигантского размера воронка образовалась над морем и проследовала вдоль побережья. На сушу пугающий вихрь не выходил, поэтому разрушений не было.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.