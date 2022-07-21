Стоимость отелей на Кубани дороже, чем в Анталье – АТОР

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Минимальные цены на отели Краснодарского края с системой "все включено" на период с 1 по 31 августа в 3,5–6 раз больше, чем в Анталье. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Наибольшая разница отмечается у трех- и пятизвездочных отелей. В этом случае отели в Анталье в 5,6–6,1 раза дешевле номерного фонда на Кубани. По данным АТОР, такая разница в цене связана с тем, что турецкие гостиницы имеют ряд преимуществ, влияющих на затраты и рентабельность объектов.
"Экономика системы "все включено" и экономика "шведской линии" напрямую зависит от объема номерного фонда и количества гостей – чем их больше, тем затраты ниже. Так как отели в 400–600 или 1 000 номеров на курортах Турции не редкость, для них эта система выходит весьма и весьма дешевой относительно стоимости проживания", – говорится в сообщении.
На имидж отеля, цену и привлечение гостей влияет и возможность сделать систему обслуживания круглосуточной. Таким образом она работает в замкнутом цикле, поддерживая рентабельность за счет высокой привлекательности формата.
Кроме того, система "все включено" более популярна в Турции и из-за длинного сезона, который начинается в апреле и заканчивается в ноябре. Такие отели в Турции уже обросли комплексом местных поставщиков, которые готовят на конвейере для множества отелей различные полуфабрикаты.
Ранее СМИ сообщили, что туры по России могут подешеветь в полтора-два раза после расширения программы субсидирования авиаперелетов и железнодорожных перевозок. Туроператоры смогут выкупать места на регулярных авиарейсах и в поездах по спецтарифам. Такую возможность обсуждают в Ростуризме.
Названа стоимость отдыха в отелях Кипра
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