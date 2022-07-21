Туры по России могут подешеветь в два раза – СМИ

Туры по России могут подешеветь в полтора – два раза после расширения программы субсидирования авиаперелетов и железнодорожных перевозок, написали в СМИ. Суть в том, что туроператоры смогут выкупать места на регулярных авиарейсах и в поездах по спецтарифам.

Такую возможность обсуждают в Ростуризме. Эксперты посчитали, что это поддержит туризм в межсезонье. Кроме того, программу предлагают не ограничивать определенными направлениями, а распространить ее на Приморье, Сибирь, Татарстан, Урал и другие регионы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.