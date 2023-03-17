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Происшествия

Новости регионов: месячная норма снега выпала за неделю в Магадане

Новости регионов: месячная норма снега выпала за неделю в Магадане

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Месячная норма снега выпала за эту неделю в Магадане. И 17 марта в регион пришел очередной циклон. В нескольких округах объявлена опасность схода лавин, для проезда из-за нулевой видимости закрыли трассу. Все коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, но техника и люди не успевают за природой. Сугробы выросли уже почти на 30 сантиметров. Снегопады продолжатся до конца недели.

Продолжается тушение природного пожара в Астраханском заповеднике. Площадь, охваченная огнем, увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Возгорание началось 13 марта. Там вспыхнул сухой тростник. Сначала было зафиксировано около 14 очагов, но из-за сильного ветра ситуация быстро ухудшилась. Работу пожарных осложняют не только погода. В район, где бушует пламя, невозможно добраться ни наземной, ни водной технике.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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