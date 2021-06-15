В Якутии зафиксировали небывалое нашествие комаров

В Якутии нашествие комаров. Местные выкладывают полчища насекомых в Сеть, а специалисты выдвигают гипотезы о том, что это вообще такое.

Кто-то говорит, что зимой и ранней весной было слишком много осадков, которые потом начали таять, из-за чего образовались дополнительные водоемы, и рано проснувшиеся комары успели отложить там личинки, тем самым увеличив свою популяцию.

Другие предполагают, что стало меньше стрекоз, из-за чего комары расплодились. Говорят, нужно дождаться августа, когда водоемы подсохнут и ветер станет сильнее. При ветре в 6 метров в секунду комариный лет прекращается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.