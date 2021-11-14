Новости регионов: массовая вечеринка в Кузбассе и Деды Морозы на гидроциклах

В центре Новосибирска машина пробила ограждение на участке ремонтных работ. На скорости автомобиль нырнул в котлован.

В Кузбассе в честь старта катаний устроили массовую вечеринку. Появились кадры с этого мероприятия. По ним видно, что про антиковидные меры власти, кажется, позабыли. Более того, решили установить рекорд под названием "Самый массовый танец в горнолыжной экипировке".

В Петербурге десятки аквабайкеров в костюмах главных символов нового года промчались по рекам и каналам города. Водное шоу устроили по случаю закрытия навигации. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.