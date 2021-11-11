Врач предупредил об опасности гололеда

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Заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев предупредил об опасности гололеда, в который россияне начинают чаще получать переломы и вывихи суставов. Об этом медик рассказал в эфире "Радио 1".

"Для каждого сезона характерны свои виды травм. С наступлением холодов, возникновением гололедицы, подтаявшего снега на дорогах уличный травматизм будет сильно расти", – уверен эксперт.

Он отметил, что достаточно часто в зимний период люди обращаются с жалобами на боли в ноге, в том числе стопе и голеностопе. Гордеев уточнил, что пожилые люди зачастую во время падения ломают себе бедра.

Врач посоветовал сразу же после неудачного падения обращаться в медучреждение. Внимания, по его словам, требуют даже небольшие травмы.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала об опасности голых щиколоток в морозы. По ее словам, открытые щиколотки могут привести к их обморожению, а у девушек могут появиться сосудистые звездочки.

