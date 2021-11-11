Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице до утра четверга

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве ночью и до утра четверга, 11 ноября, ожидается гололед и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 11 ноября, в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра", – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться от непогоды под деревьями. Автомобилистов просят избегать внезапных маневров на дорогах и парковаться вдали от деревьев.
В ближайшие часы в столице ожидается ледяной дождь. Он может затронуть районы на юго-западе и северо-западе Москвы. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Метеоролог объяснил, что ледяной дождь образуется из-за разницы температур на высоте и на земле. Он также сообщил, что в предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт.
Москвичей предупредили о метели в ночь на 11 ноября
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