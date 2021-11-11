Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице ночью и утром в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночью и утром в пятницу, 12 ноября, в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 03:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали не прятаться от непогоды под деревьями, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Автомобилистам посоветовали снижать скорость, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также увеличить дистанцию между машинами.

В субботу, 13 ноября, в Москве ожидается ледяной дождь. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, до конца недели погоду в столичном регионе будут определять западно-восточные переносы воздушных масс атлантического происхождения.

Синоптик отметил, что в субботу ледяной дождь ожидается также в Смоленской, Тульской и Калужской областях.