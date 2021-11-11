Россиянам рассказали, в каких регионах ввели QR-коды

Система QR-кодов действует уже почти в 80 регионах России. С 1 декабря правила ужесточают в Хабаровском крае. С 15 ноября нововведения ждут Приморье. Там без кодов не пустят в салоны красоты.

В Новгородской области на следующей неделе снова открывают общепит, но только для обладателей QR-кодов. А в Калининградской области они понадобятся для посещения правительственных зданий – как сотрудникам, так и посетителям. В Астраханской области правила ужесточают с 13 ноября. Коды потребуют на входе в торговые центры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.