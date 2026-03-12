Новости регионов: в сочинском дендрарии начала цвести сакура

В сочинском дендрарии начала цвести сакура. Так называют в Японии декоративную вишню. В Сочи растет больше 20 сортов разной сакуры. Это считается самой большой коллекцией в России. Сакура цветет с марта по май. Посетителям парка предлагают прогуляться по садам и проверить, правда ли лепестки падают со скоростью 5 сантиметров в секунду.

В Сахалине компания проехала на автомобиле по льду реки Поронай. Во время движения вода залилась в салон. Коврики и ноги мужчин промокли насквозь. Однако водителя и пассажира это совсем не напугало, а даже позабавило.

