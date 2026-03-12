Форма поиска по сайту

12 марта, 07:30

Новости регионов: в сочинском дендрарии начала цвести сакура

Новости регионов: в Башкирии метель сдула "Газель" с дороги

Новости регионов: восстановительные работы продолжаются в Брянске после удара ВСУ

Число погибших при ракетном ударе ВСУ в Брянске увеличилось до 7

Девятерых пострадавших после ракетного удара в Брянске доставили на лечение в Москву

Политолог назвал цели атаки ВСУ на Сочи

Мэр Сочи Прошунин сообщил о продолжающейся почти сутки атаке БПЛА

Раненных при атаке на Брянск разместили в центрах Приорова, Бурденко и Пирогова в Москве

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Брянск

Врачи доставили в федеральные медцентры Москвы 9 пострадавших при атаке ВСУ на Брянск

В сочинском дендрарии начала цвести сакура. Так называют в Японии декоративную вишню. В Сочи растет больше 20 сортов разной сакуры. Это считается самой большой коллекцией в России. Сакура цветет с марта по май. Посетителям парка предлагают прогуляться по садам и проверить, правда ли лепестки падают со скоростью 5 сантиметров в секунду.

В Сахалине компания проехала на автомобиле по льду реки Поронай. Во время движения вода залилась в салон. Коврики и ноги мужчин промокли насквозь. Однако водителя и пассажира это совсем не напугало, а даже позабавило.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наиль ГубаевПолина Брабец

