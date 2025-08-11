Форма поиска по сайту

11 августа, 07:30

Регионы

Новости регионов: ливни, град и штормовой ветер обрушились на Дагестан

Новости регионов: ливни, град и штормовой ветер обрушились на Дагестан

Аэропорт Краснодара начал активный набор персонала

Новости регионов: пожар в Краснодарском крае произошел возле АЗС

В Сочи может вырасти число жертв поддельного алкоголя

В Бахчисарае устроили фестиваль по вырезанию композиций из арбуза

Новости регионов: на Ай-Петри закрыли туристические тропы из-за пожара

Новости регионов: более 30 человек госпитализированы после взрыва в Стерлитамаке

Новости регионов: СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Сель сошел в районе озера Рица в Абхазии

В Стерлитамаке произошел взрыв на заводе "Башкирская содовая компания"

Дагестан накрыли сильные ливни, град и шквалистый ветер. По данным местного гидрометцентра, всего за несколько часов в регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В Махачкале, Каспийске и других городах затопило улицы, автомобили сносило течением.

В Забайкальском крае жители заметили стадо верблюдов, гулявшее по агинской степи. По словам специалистов, обычно эти животные обитают в Монголии, но иногда приходят в этот регион, чтобы вывести потомство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

регионыпогодаживотныевидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

