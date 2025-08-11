Новости регионов: ливни, град и штормовой ветер обрушились на Дагестан

Дагестан накрыли сильные ливни, град и шквалистый ветер. По данным местного гидрометцентра, всего за несколько часов в регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В Махачкале, Каспийске и других городах затопило улицы, автомобили сносило течением.

В Забайкальском крае жители заметили стадо верблюдов, гулявшее по агинской степи. По словам специалистов, обычно эти животные обитают в Монголии, но иногда приходят в этот регион, чтобы вывести потомство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.