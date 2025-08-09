Форма поиска по сайту

09 августа, 16:20

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" открылся в парке Победы

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" открылся в парке Победы

В Парке Победы на Поклонной горе открылся фестиваль славянского искусства "Русское поле". В этом году он посвящен годовщине 80-летия Великой Победы.

По словам организаторов, на конкурс и культурную программу поступило рекордное количество заявок из регионов России и зарубежья – всего более 600. На фестивале подготовили 12 площадок, посвященных народной культуре, истории, поэзии, музыке, моде и множеству других тем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

