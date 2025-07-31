Организаторы рассказали о программе фестиваля "Русское поле"

9 августа в парке Победы на Поклонной горе пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". Масштабное мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Программа фестиваля объединит свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов России и других стран. На 12 тематических площадках будут представлены национальный костюм и русская кухня, поэзия и музыка, танец и ремесло, военное дело и особенности семейного быта.

Что ждет гостей фестиваля? Какие важные для страны даты и темы найдут отражение в программе мероприятия? Кто выступит на музыкальных площадках? Какие рекорды планируется установить на фестивале?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:

