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31 июля, 14:45

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Организаторы рассказали о программе фестиваля "Русское поле"

Организаторы рассказали о программе фестиваля "Русское поле"

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9 августа в парке Победы на Поклонной горе пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". Масштабное мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Программа фестиваля объединит свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов России и других стран. На 12 тематических площадках будут представлены национальный костюм и русская кухня, поэзия и музыка, танец и ремесло, военное дело и особенности семейного быта.

Что ждет гостей фестиваля? Какие важные для страны даты и темы найдут отражение в программе мероприятия? Кто выступит на музыкальных площадках? Какие рекорды планируется установить на фестивале?

Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • руководитель оргкомитета, председатель жюри Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" Маргарита Железнова;
  • кандидат географических наук, председатель комиссии краеведения и учебной географии Московского центра Русского географического общества Владимир Анненков;
  • народный артист РФ, композитор, председатель песенной комиссии Союза московских композиторов Олег Иванов;
  • PR-директор "Дорожного радио" Татьяна Новопашина;
  • руководитель службы продвижения МТРК "Мир" Сергей Гревцев.

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