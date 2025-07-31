31 июля, 14:45События
Организаторы рассказали о программе фестиваля "Русское поле"
9 августа в парке Победы на Поклонной горе пройдет XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". Масштабное мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.
Программа фестиваля объединит свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов России и других стран. На 12 тематических площадках будут представлены национальный костюм и русская кухня, поэзия и музыка, танец и ремесло, военное дело и особенности семейного быта.
Что ждет гостей фестиваля? Какие важные для страны даты и темы найдут отражение в программе мероприятия? Кто выступит на музыкальных площадках? Какие рекорды планируется установить на фестивале?
Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- руководитель оргкомитета, председатель жюри Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" Маргарита Железнова;
- кандидат географических наук, председатель комиссии краеведения и учебной географии Московского центра Русского географического общества Владимир Анненков;
- народный артист РФ, композитор, председатель песенной комиссии Союза московских композиторов Олег Иванов;
- PR-директор "Дорожного радио" Татьяна Новопашина;
- руководитель службы продвижения МТРК "Мир" Сергей Гревцев.