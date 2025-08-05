Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 17:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы: открыт первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Мэр Москвы: открыт первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции

Собянин: "Москвариум" на ВДНХ принял более 18 млн посетителей

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Сергей Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции корпуса школы в Зябликове

Мэр Москвы: усадьбе Кусково исполнилось 310 лет

Сергей Собянин сообщил о росте объема поддержанного экспорта из Москвы

Собянин рассказал, как город готовит специалистов для электронной промышленности

В Очаково-Матвеевском на улице Рябиновой открылся многофункциональный центр ОАТИ. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Новый центр позволяет владельцам тракторов, квадроциклов и другой самоходной техники получить все необходимые услуги в режиме "одного окна".

Здесь можно поставить технику на учет, пройти техосмотр, сдать экзамены и получить удостоверение, причем все процедуры доступны за одно посещение. Благодаря этому срок оказания услуг сократится вдвое. Для посетителей предусмотрены парковочные места, а выгрузить технику теперь можно прямо на территории центра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика