Мэр Москвы: открыт первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

В Очаково-Матвеевском на улице Рябиновой открылся многофункциональный центр ОАТИ. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Оксана Лут. Новый центр позволяет владельцам тракторов, квадроциклов и другой самоходной техники получить все необходимые услуги в режиме "одного окна".

Здесь можно поставить технику на учет, пройти техосмотр, сдать экзамены и получить удостоверение, причем все процедуры доступны за одно посещение. Благодаря этому срок оказания услуг сократится вдвое. Для посетителей предусмотрены парковочные места, а выгрузить технику теперь можно прямо на территории центра.

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