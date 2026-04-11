Новости регионов: на Байкале началось активное таяние льда

На Байкале началось активное таяние льда: льдинки образуют на водной глади причудливые узоры и издают необычные звуки. Это явление уже назвали природным антистрессом.

Птиц, выживших после отравления в частном зоопарке в Ленобласти, возвращают "домой" после того, как их здоровью перестало что-либо угрожать. Директор зоопарка заявил, что все помещения и клетки тщательно продезинфицированы.

На реке Обь в Югре начались ледо-взрывные работы для предотвращения паводков: в первую очередь освобождают участки, где чаще всего случаются подтопления. План мероприятий составили с учетом прогнозов – в этом году вскрытие рек ожидается раньше срока, уже через пару недель.

