Новости регионов: снежная буря с дождем накрыла Альметьевск в Татарстане

Альметьевск в Татарстане накрыла снежная буря с дождем. Местами ветер достигал порывов до 20 метров в секунду. Днем 10 апреля температура воздуха там составит до плюс 7 градусов.

В Республике Марий Эл из берегов вышли реки Малая Кокшага и Рутка. Это привело к подтоплениям в Йошкар-Оле и нескольких других населенных пунктах. Пострадали около 500 жилых домов и приусадебных участков.

