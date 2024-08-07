Новости регионов: самую большую паэлью приготовили на фестивале "Про Пикник"

В Кемеровской области поставили новый гастрономический рекорд. На фестивале "Про Пикник" приготовили самую большую паэлью – блюдо весом 252 килограмма попало в Книгу рекордов России. Трудились над ним шеф-повара из ресторанов Москвы, Антальи и Сочи. Двухметровую сковороду отливали специально для рекорда.

Тем временем автоинспекторы Набережных Челнов устанавливают подробности ночных выездов с салютом. В Сети распространился ролик, где юные байкеры на питбайках и квадроциклах быстро катаются по центральному проспекту города и пускают на ходу фейерверки. Личности нарушителей устанавливаются.

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