Эксперты объяснили появление множества медуз в Азовском море

Эксперты объяснили нашествие медуз в Азовском море. По словам экологов, все из-за погоды. В частности, из-за жары вода прогрелась настолько, что соленость повысилась до оптимальных для медуз значений. Именно это увеличило их численность.

Отдыхающие пишут, что купаться из-за медуз невозможно, так как берега напоминают кисель. Многие приезжают теперь сюда не купаться, а фотографировать необычное побережье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

