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06 марта, 19:15

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Несколько улиц Сочи затопило после мощного ливня

Несколько улиц Сочи затопило после мощного ливня

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В Сочи после сильного ливня затопило несколько улиц. Дождевая канализация в городе не справляется с мощным потоком. Из-за этого в некоторых местах уличные люки больше похожи на фонтаны. Например, на кадрах видно, как грязная вода бьет вверх почти на метр.

В Сочи дожди идут почти неделю. Спасатели просят туристов и местных жителей не планировать отдых у воды, так как уровень в реках может резко подняться в любой момент. А в горных районах МЧС объявило штормовое предупреждение из-за лавинной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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