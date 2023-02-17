Трех мертвых рыбаков обнаружили в палатке на озере в Омской области

Фото: 55.mchs.gov.ru

Тела трех рыбаков нашли в палатке на льду озера Салтаим в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Погибшие – мужчины из поселка Павлоградка в возрасте 43, 59 и 58 лет. Мужчины приехали на озеро для рыбалки и установили палатку на льду. Для обогрева использовалась газовая горелка. По предварительным данным, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом", – отмечается в заявлении.

По информации пресс-службы, родственникам погибших не удавалось дозвониться до мужчин два дня, поэтому они решили рассказать об этом правоохранительным органам. Прокуратура Омской области будет контролировать проведение доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что на улице Менделеева в районе Зеленая Роща в Уфе под окнами дома обнаружили труп женщины. Уточняется, что женщина скончалась от полученных травм, которые характерны при падении с высоты. Мужчина после трагедии свел счеты с жизнью.

В управлении СК России по Башкирии сообщили, что женщина погибла от рук собственного сына. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

"Рейд 112": Тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции Маленковская в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!