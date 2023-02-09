Тело мужчины обнаружили в пруду в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины было найдено в пруду в ТиНАО. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"Труп 57-летнего мужчины выловили из пруда в деревне Кукшево в поселении Первомайском в ТиНАО. По предварительным данным, гражданин скончался в результате утопления", – сообщил источник.

Ранее труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.

Первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.



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