Обезглавленное тело мужчины обнаружили в сельском доме в Томской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Томской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, чье обезглавленное тело было обнаружено в жилом доме в селе Мельниково. Об этом сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

"9 февраля 2023 года в жилом доме по улице Водяной в селе Мельниково Шегарского района Томской области обнаружено тело мужчины без головы. Личность погибшего установлена, это 58-летний местный житель", – говорится в сообщении.

Отмечается, что голова мужчины была обнаружена около дома. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – добавили в прокуратуре.

Ранее тело 82-летнего мужчины со следами укусов обнаружили на остановке на окраине Красноярска в районе дач СНТ "Восход". По данным следствия, мужчина приехал, чтобы набрать картофеля. Затем он отправился к автобусной остановке.

Причину смерти мужчины определит экспертиза.

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