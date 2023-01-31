Тело мужчины со следами укусов нашли на остановке в Красноярске

Фото: телеграм-канал "NGS24.RU – Новости Красноярска"

Тело мужчины со следами укусов обнаружили на остановке на окраине Красноярска. О происшествии рассказали в следственном управлении СК по краю.

"Около пяти часов утра 30 января в районе дач СНТ "Восход" обнаружено тело 82-летнего мужчины с укушенными травмами", – сообщили правоохранители.

По информации следствия, мужчина приехал, чтобы набрать картофеля. Затем он отправился к автобусной остановке.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и определить, что стало причиной гибели.

Ранее тело женщины со множественными травмами было найдено на территории московского мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке столицы. Уточнялось, что у мертвой женщины 40–45 лет были зафиксированы травмы головы, ссадины и раны по всему телу.

У погибшей была оторвана левая кисть, что может свидетельствовать о сдавливающем воздействии механизмов. Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве.

"Рейд 112": труп мужчины обнаружили на юго-западе Москвы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!