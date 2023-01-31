Тело женщины с оторванной кистью нашли на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело женщины со множественными травмами было найдено на территории московского мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке города. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Уточняется, что у мертвой женщины 40–45 лет зафиксированы травмы головы, ссадины и раны по всему телу.

"У погибшей оторвана левая кисть: такая травма характерна при сдавливающем воздействии механизмов", – добавил источник.

Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве.

Ранее мумифицированный труп женщины обнаружили в отеле в центре столицы. По данным журналистов, погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени.

Женщина скончалась от передозировки запрещенными веществами. Первичный осмотр тела сотрудниками правоохранительных органов не показал признаков насильственной смерти.

На востоке Москвы в автомобиле нашли застреленную женщину

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!