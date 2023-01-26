Человеческую ногу нашли парке на севере Санкт-Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Жительница Санкт-Петербурга нашла в парке на севере города человеческую ногу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что женщина заметила лежащую в овраге ногу, когда прогуливалась в парке в районе улицы Добровольцев. О страшной находке она немедленно сообщила правоохранителям.

Полиция организовала поиски, которые позволили найти другие части тела и сам труп – тело мужчины в возрасте 40–45 лет извлекли из реки Ивановки в 30 метрах от жилого дома на проспекте Народного Ополчения.

Причину смерти мужчины установит экспертиза. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге рабочие обнаружили костные человеческие останки во время проведения работ по устранению прорыва трубы. Они были обнаружены во дворе одного из домов по Средней Подъяческой улице.

В СК отметили, что останки были направлены судмедэкспертизу.

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