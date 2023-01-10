Костные останки обнаружили в Санкт-Петербурге после прорыва трубы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге рабочие обнаружили костные человеческие останки во время проведения работ по устранению прорыва трубы. Об этом сообщается на сайте городского главка Следственного комитета.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 9 января 2023 года костных останков во дворе одного из домов по улице Средней Подъяческой при проведении земляных работ по устранению прорыва трубы", – говорится в сообщении.

В СК отметили, что останки были направлены судебно-медицинскую экспертизу. По информации СМИ, речь идет о человеческом черепе с отверстием.

Ранее в одном из отелей в центре Москвы обнаружили мумифицированный труп женщины. Инцидент произошел в ночь на 2 января. По данным журналистов, погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени. Отмечалось, что она скончалась от передозировки запрещенными веществами.

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