Мумию мужчины обнаружили в квартире в Люблине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тело мужчины нашли в одной из квартир жилого дома в Люблине. Оно пролежало более полугода и успело мумифицироваться. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Отмечается, что в квартире не было беспорядка.

"После вскрытия квартиры на улице Ставропольской обнаружено тело хозяина жилья. Труп мужчины 1940 года рождения мумифицирован, практически лишен мягких тканей. На момент обнаружения он был мертв более полугода", – рассказал собеседник агентства.

Специалисты морга намерены установить причину смерти. Правоохранители организовали проверку по факту обнаружения тела.

Ранее труп женщины нашли в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.

Первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.



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