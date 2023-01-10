Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тело пожилого мужчины обнаружили в квартире на северо-западе Москвы в Строгине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"В квартире дома на улице Кулакова был найден труп 75-летнего мужчины. На теле покойного были обнаружены повреждения", – уточняется в сообщении.

Источник добавил, что на данный момент правоохранительные органы устанавливают причины смерти пожилого мужчины.

Ранее мумифицированный труп женщины обнаружили в отеле в центре столицы. По данным журналистов, погибшей оказалась 34-летняя уроженка Тюмени.

Женщина скончалась от передозировки запрещенными веществами. Первичный осмотр тела сотрудниками правоохранительных органов не показал признаков насильственной смерти.

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