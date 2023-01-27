Житель Обнинска подробно описал совершение двойного убийства

Фото: znamkaluga.ru/Александр Нефедов

Житель Обнинска признался в совершении двойного убийства и подробно описал его. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам подозреваемого, он убил совместно со своей сожительницей мужчину и женщину. После убийства мужчины злоумышленник не хотел трогать женщину, однако началась потасовка.

"Когда мы боролись, К. (пострадавшая женщина. – Прим. ред.) навалилась на меня, С. (сожительница. – Прим. ред.) нанесла ей несколько ударов мачете по голове", – рассказал мужчина.

В итоге были убиты и мужчина, и женщина. Чтобы скрыть улики, убийца со своей сожительницей расчленили тела и расфасовали их по пакетам. Затем скинули все в канализационный люк.

Позже коммунальщики нашли тела мужчины и женщины в люке.

Согласно данным Следственного комитета по Калужской области, мужчину задержали по подозрению в изнасиловании, а его сожительницу как соучастницу.

Ранее сообщалось, что мужчина убил бывшую супругу чайником и ножом в подмосковных Мытищах. После случившегося мужчина создавал видимость, что его экс-супруга жива.

На протяжении нескольких дней он отправлял СМС-сообщения с телефона покойной их общей дочери. Однако родственники обратились в правоохранительные органы, когда женщина перестала выходить на связь.

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