Труп голой женщины выбросили из окна дома в Уфе

Фото: телеграм-канал "ВСЯ УФА|НОВОСТИ"

В Уфе на улице Менделеева в районе Зеленая роща под окнами дома обнаружили труп женщины. "Башинформу" стало известно, что якобы родственник жертвы расправился с ней.

Уточняется, что женщина скончалась от полученных травм, которые характерны при падении с высоты. Мужчина после трагедии свел счеты с жизнью. По одной версии, они являются друг для друга матерью и сыном, по другой – супругами. По некоторым данным, у мужчины отсутствуют гениталии.

Тем временем в управлении СК России по Башкирии сообщили, что женщина погибла от рук собственного сына.

"Первоначальными следственными действиями установлено, что 16 февраля около многоквартирного дома в Уфе обнаружено тело женщины 1940 года рождения. При осмотре ее квартиры обнаружено тело ее сына 1973 года рождения", – подчеркивается в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее пресс-служба УМВД по Омской области рассказала, что мужчина с двойным гражданством России и Египта заказал убийство жены, с которой он не хотел делить дочь и бизнес. По версии следствия, 41-летний египтянин нашел исполнителя через своего знакомого в интернете, у которого ранее были проблемы с законом. Мужчина, убедившись, что заказчик настроен серьезно, сообщил в полицию о готовящемся преступлении.

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