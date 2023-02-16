Отрубленные человеческие ноги нашли в Выборге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Выборге около площадки для выгула собак были найдены две отрубленные человеческие ноги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Собеседник уточнил, что останки нашли около девяти часов утра в четверг, 16 февраля, в районе Аннинских высот.

"Две отрубленные ноги нашли рядом с Петровским мостом недалеко от площадки для выгула собак", – сказал источник.

9 февраля Томская прокуратура сообщала, что правоохранители устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, чье обезглавленное тело было найдено в жилом доме в селе Мельниково. Голова мужчины была обнаружена около дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на территории московского мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке города было обнаружено тело женщины со множественными повреждениями. У нее зафиксированы травмы головы, ссадины и раны по всему телу. Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве.



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