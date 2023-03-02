Донецкий кузнец создал памятник "Горловская мадонна" из гильз от снарядов, осколков и мин

Донецкий кузнец Виктор Михалев закончил работу над памятником "Горловская мадонна". Скульптура состоит из гильз от снарядов, осколков и мин.

Это памятник жертвам артиллерийского обстрела – 23-летней Кристине Жук и ее 10-месячной дочери. Они погибли 27 июля 2014 года, когда украинские подразделения обстреляли Горловку из установок "Град".

Шокирующие фото того дня облетели весь мир. Всего 27 июля 2014 года погибли 13 жителей Горловки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.