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Общество

Мишустин заявил о начале работы по формированию в России фонда помощи участникам СВО

Мишустин заявил о начале работы по формированию в России фонда помощи участникам СВО

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Правительство России уже начало работу по формированию фонда поддержки участников специальной военной операции. Такую задачу ранее поставил президент. Фонд будет заниматься адресной помощью семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Также премьер-министр заявил, что участники спецоперации должны получать социальную поддержку без лишней бюрократии. Он подчеркнул, что нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
обществовидеоРоман Карлов
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