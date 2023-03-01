16:30Общество
Мишустин заявил о начале работы по формированию в России фонда помощи участникам СВО
Правительство России уже начало работу по формированию фонда поддержки участников специальной военной операции. Такую задачу ранее поставил президент. Фонд будет заниматься адресной помощью семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
Также премьер-министр заявил, что участники спецоперации должны получать социальную поддержку без лишней бюрократии. Он подчеркнул, что нужно продолжить работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению воинских подразделений.
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