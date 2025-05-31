Крупный пожар начался на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске произошел сильный пожар. По последним данным, огонь распространился на площади 4 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что воспламенился металлический ангар с готовой продукцией и материалами на территории частного завода, который выпускает резиновую обувь. Пока данных о пострадавших не поступало. Работы на месте продолжаются.

В Бескудниковском районе найдены тела двух человек с ножевыми ранениями. По данным столичной прокуратуры, молодые люди, в том числе 17-летняя девушка, были убиты после конфликта, возникшего из-за ревности. По словам очевидцев, на место оперативно прибыли несколько машин скорой помощи и мобильная реанимация.

В Москве 31 мая была замечена весенняя гроза. Кроме того, во многих районах столицы прошел сильный, но кратковременный дождь. После осадков влажность воздуха увеличилась. При этом в городе также наблюдался ветер, порывы которого достигали 15 метров в секунду.

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