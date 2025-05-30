Новости мира: неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии

Неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии. В результате террористической атаки нефть отравила реку. Масляной пленкой покрыло несколько километров. Сгустки токсичного топлива выбрасывает на берег. Местные фермеры сообщили о потере урожая. После подрыва перекачка по колумбийскому нефтепроводу была приостановлена. Когда именно произошло нападение, владельцы трубопровода не уточняют. Последствия разлива нефти сейчас пытаются устранить всеми силами. Местных жителей призвали не приближаться к месту инцидента и воздержаться от использования воды из реки.

Корпорация американского предпринимателя Илона Маска запланировала отправить на Марс робота-гуманоида Optimus. Пять посадочных модулей собираются запустить уже в следующем году. По словам Маска, на каждом космическом корабле окажутся несколько роботов, которые будут имитировать экипаж. Запуск первых кораблей совпадет с периодом, когда между Землей и Марсом будет самое короткое расстояние. В итоге полет должен занять от семи до девяти месяцев.

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