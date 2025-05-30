Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 11:45

Происшествия

Новости мира: неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии

Новости мира: неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии

Новости регионов: последствия двух взрывов во Владивостоке устранены

Два автомобиля вылетели с проезжей части на Волгоградском проспекте

Новости мира: украинцы окружили сотрудников ТЦК после попытки насильственной мобилизации

Крыша кафе загорелась на юге Москвы

На ТТК столкнулись Porsche и Daewoo Matiz

Роспотребнадзор установил, что пассажиры теплохода "Михаил Булгаков" заболели норовирусом

Часть фасада отвалилась от жилого дома на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС спасли кошку, пострадавшую в пожаре в Гурьевском проезде

Круизный теплоход "Михаил Булгаков" с заболевшими пассажирами прибыл в Москву

Неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии. В результате террористической атаки нефть отравила реку. Масляной пленкой покрыло несколько километров. Сгустки токсичного топлива выбрасывает на берег. Местные фермеры сообщили о потере урожая. После подрыва перекачка по колумбийскому нефтепроводу была приостановлена. Когда именно произошло нападение, владельцы трубопровода не уточняют. Последствия разлива нефти сейчас пытаются устранить всеми силами. Местных жителей призвали не приближаться к месту инцидента и воздержаться от использования воды из реки.

Корпорация американского предпринимателя Илона Маска запланировала отправить на Марс робота-гуманоида Optimus. Пять посадочных модулей собираются запустить уже в следующем году. По словам Маска, на каждом космическом корабле окажутся несколько роботов, которые будут имитировать экипаж. Запуск первых кораблей совпадет с периодом, когда между Землей и Марсом будет самое короткое расстояние. В итоге полет должен занять от семи до девяти месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияэкологиятехнологииза рубежомвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика