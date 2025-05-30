Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Пожар произошел в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде. На улице Пермякова вспыхнули балконы и квартира. Жильцов эвакуировали. Как сообщили в МЧС, при пожаре один человек погиб и шестеро пострадали, в том числе ребенок. Всех пострадавших отправили в больницу.

Пять человек пострадали в аварии в Новосибирской области. На трассе "Сибирь" водитель автобуса выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Затем с машинами столкнулся грузовик, а потом легковая иномарка. На место прибыли оперативные службы – полиция, скорая помощь и МЧС.

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