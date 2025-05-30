30 мая, 07:15Происшествия
На ТТК столкнулись Porsche и Daewoo Matiz
В районе Нижней Масловки на Третьем транспортном кольце (ТТК) столкнулись Porsche и Daewoo Matiz. По словам очевидцев, после удара последнюю развернуло, а ее капот загорелся. Водителя и пассажира Matiz с травмами госпитализировали. Водитель Porsche не пострадал.
В районе Перово на востоке Москвы перевернулась легковая машина. Девушка-водитель получила незначительные травмы и была доставлена в ближайший травмпункт.
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