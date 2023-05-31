В Чувашии скончался мужчина, которого медики везли в садовой тачке до машины скорой помощи

Пациент, которого доставили к машине скорой на садовой тачке, умер в больнице в Чувашии. Однако это не связано с необычным способом его транспортировки, сообщили в местном Минздраве.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как человека довезли до скорой прямо на садовой тачке. В соцсетях местные жители писали, что автомобиль якобы не мог проехать к пациенту из-за аварийного состояния моста. Однако в Минтрансе республики заявили, что мост в рабочем состоянии.

При этом в Минздраве региона рассказали, что воспользоваться каталкой и мягкими носилками было невозможно из-за того, что дорогу сильно размыло после дождя. Однако в прокуратуре и Следственном комитете уже выясняют все обстоятельства этого инцидента.

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