Водитель такси протаранил здание ТЦ на юго-западе Москвы

Водитель такси протаранил здание торгового центра на проспекте Вернадского. Видео с камер наблюдения появилось в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве в данный момент разбираются, что стало причиной аварии. Известно, что водитель остался жив. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.