Такси въехало в отделение банка на проспекте Вернадского

Автомобиль такси протаранил отделение банка, расположенное в торговом центре Avenue на проспекте Вернадского у дома 86А. Видео с камер наблюдения появилось в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве сейчас разбираются, что стало причиной аварии. Известно, что водитель не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

