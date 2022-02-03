Мужа "Мисс Кузбасс – 2010" заподозрили в ее убийстве

В Москве убили "Мисс Кузбасс – 2010" Ксению Сапожкову. Главный подозреваемый – ее муж Александр Попов. Он обратился в полицию, заявив, что супруга прошлым летом улетела отдыхать в Дубай, а потом отправилась в ЮАР.

Однако оказалось, что она не выезжала из России. Муж сам вел Instagram Ксении, чтобы скрыть ее отсутствие. Знакомые и друзья говорят, что со стороны казалось, будто у семьи все в порядке.

Следователи подозревают, что муж убил Ксению, расчленил тело и выбросил в реку. А в соцсетях от лица жены он писал, чтобы родственники ничего не заподозрили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.